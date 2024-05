प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल: सिद्धारमैया सरकार से कुमारस्वामी ने पूछा- "कहां हैं 2900 पीड़ित?"

By मनाली रस्तोगी | Published: May 10, 2024 07:01 AM

Next

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिद्धारमैया सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।