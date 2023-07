Haryana: JJP विधायक को महिला ने जड़ा थप्पड़, घटना का वीडियो हुआ वायरल, जानें MLA ईश्वर सिंह ने क्या कहा

Highlights हरियाणा में जेजेपी विधायक को एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में इस घटना के बाद विधायक का बयान भी सामने आया है।

चंड़ीगढ़: न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में हरियाणा में जेजेपी के विधायक को एक महिला द्वारा थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। दरअसल हरियाणा में आए बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे विधायक पर हमला हुआ है।

हालांकि इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया था कि महिला किस बात से नाराज होकर विधायक को थप्पड़ मारी थी। लेकिन इस घटना के बाद विधायक का बयान भी सामने आया है। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है और इंटरनेट यूजर्स इस पर खूब मजे भी ले रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह दिखा कि विधायक बाढ़ पीड़ित लोगों से बात कर रहे हैं। उनके साथ स्थानी पुलिस और कुछ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस बीच विधायक के पास एक महिला आती है और कुछ कहती है और फिर उस पर हमला कर देती है। महिला ने विधायक को थप्पड़ मारा और फिर वहां मौजूद पुलिस वाले बीच में आ गए और महिला को आवाज देकर वहां से हटाया है।

I won't be taking any legal action against the woman. I have forgiven her: JJP MLA Ishwar Singh https://t.co/hSLNYhI1OQ