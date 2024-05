Haryana Political Crisis: 3 निर्दलीय MLA के कांग्रेस के साथ आने पर दुष्यंत चौटाला का दावा, फ्लोर टेस्ट के लिए गर्वनर को लिखा पत्र

Highlights हरियाणा सरकार के अल्पमत की बात को लेकर दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को लिखा पत्र हालांकि, इस पत्र के लिए बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इसे लेकर दुष्यंत से कहा था इस प्रस्ताव पर हामी भरते हुए उन्होंने आज राज्यपाल को पत्र लिख दिया है

Haryana Political Crisis: नायब सिंह सैनी सरकार से तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद आज JJP चीफ और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के गर्वनर बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने का आग्रह किया है। उन्होंने इस पत्र में सरकार के अल्पमत आने की बात का जिक्र किया और कहा कि अनुच्छेद 174 के तहत गर्वनर को ये शक्ति है कि चाहे तो सरकार को बहुमत पास कराएं अन्यथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें।

वहीं, बुधवार को खुद विपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला को संबोधित करते हुए कहा था कि आप पहले गर्वनर को पत्र लिखे और फिर, हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। जवाब में दुष्यंत ने कहा था कि वो कांग्रेस को अपने सभी 10 विधायकों का समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

Former Haryana Deputy CM and JJP JJP leader Dushyant Chautala writes a letter to Governor Bandaru Dattatreya seeking urgent action regarding the present political situation in the state.



In his letter, he urges the Governor to call for Floor Test immediately to make the… pic.twitter.com/LziU6LVqN4