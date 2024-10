Haryana Elections Results: 'अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हुए हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है...', कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोलीं

Haryana Elections Results : हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के रूझान से प्रतीत होता है कि कांग्रेस एक फिर राज्य की सत्ता से दूर रहेगी। हालांकि कांग्रेस नेता और पार्टी सांसद कुमारी शैलजा को यह विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार राज्य की सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। वोटों की गिनती के दौर चल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मैं भाजपा से कहना चाहूंगी कि सभी को धैर्य रखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डेटा इतनी धीमी गति से क्यों आ रहा है। लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं था। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, यह एक करीबी मुकाबला है।" इस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी गुस्सा निकाला।

#WATCH | #HaryanaElections| Delhi: Congress MP Kumari Selja says," Congress will make the government. Rounds of counting of votes are underway. to BJP, I would like to say that everyone should have patience. I can't understand why the data is coming so slowly. It wasn't so in Lok… pic.twitter.com/yJIbZIVead