Haryana Elections 2024: कांग्रेस-आप गठबंधन नहीं!, आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की घोषणा की, देखें लिस्ट

Highlights Haryana Assembly Elections 2024: कांग्रेस और आप ने दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा के लिए सीट के बंटवारे पर समझौता किया था। Haryana Assembly Elections 2024: कांग्रेस और आप ने पंजाब में अलग-अलग लोकसभा चुनाव लड़ा था। Haryana Assembly Elections 2024: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है।

Haryana Assembly Elections 2024: आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस से अलगाव कर लिया। आम आदमी पार्टी (आप) ने 20 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करेंगे। सीटों की संख्या को लेकर दोनों की राह अलग हो गई। आप 10 सीटों की मांग कर रही थी और कांग्रेस पांच सीटों की पेशकश कर रही थी। आप की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने सोमवार को कहा कि अगर कांग्रेस पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसके साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने में विफल रही।

📢Announcement 📢



The Party hereby announces the following candidates for the state elections for Haryana Assembly.



Congratulations to all 💐 pic.twitter.com/9d7z63IUab