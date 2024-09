Haryana Assembly Election 2024: पहलवान से कांग्रेस उम्मीदवार बनीं विनेश फोगाट, आज ससुराल से शुरू करेंगी अपना चुनावी अभियान

Highlights Haryana Assembly Election 2024: विनेश फोगाट आज से शुरू करेंगी कैंपेन Haryana Assembly Election 2024: कांग्रेस ने उन्हें जुलाना सीट से बनाया उम्मीदवार Haryana Assembly Election 2024: रौचक होने जा रहा मुकाबला

Haryana Assembly Election 2024: ओलंपिक पहलवान और इस बार के विधानसभा चुनाव 2024 में जुलाना सीट से लड़ रहीं कैंडिडेट विनेश फोगाट अपना कैंपने रविवार से शुरू करने जा रही है। हालांकि, माना जा रहा है कि उनका ये अभियान पति के पैतृक गांव भक्ता खेड़ा से शुरू होगा। पहलवान विनेश फोगाट की उम्र 30 वर्ष है और ऐसे में उन्हें लेकर नौजवानों समेत ग्राम वासियों में भी जमकर उत्साह है और गांव में शामिल राठी समुदाय भी उनके समर्थन में उतर आया है।

ऐसे में ये बात मीडिया रिपोर्ट में सामने निकल कर आ रही है। एक स्पोर्ट्स स्टार और एक जाट प्रतिनिधि के रूप में उनके कद को देखते हुए, उनकी उम्मीदवारी ने जुलाना को एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बना दिया है। बीते 6 सितंबर को उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी और ऐसे में ये लगभग तय हो गया था कि वो इस बार के चुनाव में ताल ठोकने जा रही हैं। इस बीच खबर ये भी आई कि उन्होंने पार्टी से साफ कह दिया है कि उन्हें जुलाना सीट से टिकट दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगी।

जुलाना सीट क्या है हाल..

जुलाना सीट जाट बहुल बांगर क्षेत्र में स्थित है, जिस पर लंबे समय से इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का कब्जा रहा है। पिछले 15 साल से इस सीट पर इन्हीं राजनीतिक पार्टियों का कब्जा है। 2009 और 2014 के चुनावों में INLD के परमिंदर सिंह ने जीत हासिल की, जबकि 2019 में JJP के अमरजीत ढांडा ने जीत का दावा किया। राजनीतिक मैदान में विनेश फोगट के आगाज के साथ ही इस सीट पर एक नया क्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें आईएनएलडी और जेजेपी की पकड़ को चुनौती देने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही है।

विनेश के ससुर क्या बोले

फोगाट के ससुर राजपाल राठी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि चुगामा खाप, जिसमें राठी समुदाय की खाप के साथ छह गांव, घरवाली, खेड़ा बख्ता, जमोला, करेला, जयजयवंती और घेरती शामिल हैं, मौजूद रहेंगे। अपना समर्थन दिखाने के लिए उनका अभियान शुरू हुआ।

