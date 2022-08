Har Ghar Tiranga: विशाखापत्तनम में लहराया गया 300 मीटर लंबा तिरंगा, हजारों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर रैली में लिया हिस्सा

Highlights हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाखापत्तनम में 300 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' को मनाते हुए विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई थी और तिरंगा फहराया गया था। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था जिसमें अधिकारी समेत छात्र भी शामिल थे।

Har Ghar Tiranga: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 300 मीटर लंबा तिरंगा निकाला गया है जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत इस रैली का आयोजन हुआ था जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस रैली में प्रतिभागियों ने मानव श्रृंखला भी बनाया है।

आपको बता दें कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। इसके तहत 15 अगस्त तक देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत देशवासियों से भी अपने घरों में तिरंगा फहरानी की बात कही है।

Andhra Pradesh | 'Azadi ka Amrit Mahotsav' rally taken out with 300-meter-long national flag in Vishakhapatnam yesterday pic.twitter.com/PaPAl5M1VW