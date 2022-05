ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाली, वाराणसी कोर्ट को भी सुनवाई टालने का निर्देश दिया

By विशाल कुमार | Published: May 19, 2022 11:24 AM

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर कल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

