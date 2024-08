सावधान! बाढ़-बारिश के बाद, गुजरात पर मंडराया चक्रवात का खतरा, IMD ने दी चेतावनी

Gujarat Rain Live Updates: गुजरात में भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस बाढ़ की चपेट में आने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, एनडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा है। बारिश से भारी प्रभावित गुजरात में गुरुवार को स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ क्योंकि बारिश की गतिविधि कम हो गई। हालांकि, बारिश के कम होने के बाद एक नई मुसीबत लोगों के लिए आ खड़ी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को सूचना दी कि देश के पश्चिमी तट पर भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है क्योंकि शुक्रवार को गुजरात तट के पास अरब सागर के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण चक्रवाती तूफान आने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले छह घंटों के दौरान लगभग तीन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और गुरुवार को दोपहर के आसपास केंद्रित हो गया। मौसम विभाग ने कहा, "इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, कच्छ और उससे सटे सौराष्ट्र के तट के पास अरब सागर में उभरने की संभावना है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका के कारण रेड अलर्ट पर रहेंगे। यह 30 अगस्त को एक चक्रवाती तूफान में और तेज हो सकता है।" इसके बाद, यह अगले दो दिनों के दौरान भारतीय तट से दूर उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर लगभग पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On rainfall forecast, IMD Scientist Ramashray Yadav says, "The deep depression lies 60km northwest of Bhuj, 80km northeast of Naliya. It is moving at the speed of 3km/hr. Given this system, Saurashtra and Kutch are likely to receive extremely heavy…