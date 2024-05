Gujarat Lok Sabha Elections 2024: 25 सीटों पर वोटिंग, प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के इस स्कूल में डालेंगे वोट

Highlights गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में डालेंगे वोट 2014-2019 में सभी 26 सीट जीतने में भाजपा को मिली कामयाबी

Lok Sabha Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात में होंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डालेंगे। स्कूल में मतदान कराने को लेकर व्यवस्था की तैयारी चल रही है। वहीं, इससे पहले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रविवार सुबह गुजरात के अहमदाबाद में 'रन फॉर वोट' मैराथन का आयोजन किया गया था।

यहां बताते चले कि इस लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदाने करने के लिए घरों से निकले, इसे लेकर चुनाव आयोग मतदान जागरूकता अभियान चला रहा है।

गुजरात की 26 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी बीजेपी

2014 और 2019 की तरह साल 2024 में भी बीजेपी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर जीतना चाहती है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी। वहीं, गुजरात में सभी सीटों पर कमल खिलेगा।

हालांकि, इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। गुजरात की 26 सीटों पर दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जहां 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहीं, आप भावनगर और भरूच निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। हालांकि, सूरत सीट पहले से ही बीजेपी के खाते में आ चुकी है।

इन सीटों पर होना है मतदान

गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को 25 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा सहित अन्य लोकसभा सीट पर मतदान होगा।

हालांकि, सूरत में मतदान नहीं होगा क्योंकि भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को पिछले सप्ताह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। यह फैसला कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के चुनाव से हटने के बाद आया है। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

