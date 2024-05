IPL 2024 Final Ceremony Full List of Awards: विजेता टीम केकेआर को 20 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद को 12.5 करोड़, यहां देखें पुरस्कारों की पूरी सूची

Highlights IPL 2024 Final Ceremony Full List of Awards: सुनील नरेन तीन बार एमवीपी पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। IPL 2024 Final Ceremony Full List of Awards: कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 करोड़ मिला। IPL 2024 Final Ceremony Full List of Awards: सनराइजर्स हैदराबाद को 12.5 करोड़ से संतोष करना पड़ा।

IPL 2024 Final Ceremony Full List of Awards: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) के 17वें संस्करण का समापन हो गया। इस दो महीने के कार्निवल खत्म हो गया। 1 जून से पुरुष टी20 विश्व कप हो रहा है और खिलाड़ी वहां पर विकेट लेते दिखेंगे। इसके साथ ही फैंस के लिए चौके और छक्के लगाते मिलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने शानदार प्रदर्शन किया और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना पूरा किया। सुनील नरेन तीन बार एमवीपी जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

A dominating season of 7️⃣4️⃣1️⃣ runs with the bat in 1️⃣5️⃣ matches



The Orange Cap award for the season belongs to none other than Virat Kohli

इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीज़नः पुरस्कारों की पूरी सूची यहां देखिए- (Here is the full list of awards for the Indian Premier League 2024 season)

विजेता (20 करोड़ रुपये) - कोलकाता नाइट राइडर्स

उपविजेता (12.5 करोड़ रुपये) - सनराइजर्स हैदराबाद

सीज़न के उभरते खिलाड़ी (रु. 10 लाख) - नितीश कुमार रेड्डी (सनराइजर्स हैदराबाद)

अल्टीमेट फ़ैंटेसी प्लेयर ऑफ़ द सीज़न (रु. 10 लाख) - सुनील नरेन (कोलकाता नाइट राइडर्स)

सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (रु. 10 लाख) - सुनील नरेन (कोलकाता नाइट राइडर्स)

ऑरेंज कैप (10 लाख रुपये) - विराट कोहली (रॉयल चैलेसर्ज बेंगलुरु)

पर्पल कैप (रु. 10 लाख) - हर्षल पटेल (पंजाब किंग्स)

सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार (10 लाख रुपये) - अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)

सर्वाधिक चार पुरस्कार (रु. 10 लाख) - ट्रैविस हेड (सनराइजर्स हैदराबाद)

सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार (रु. 10 लाख) - जेक फ्रेजर-मैकगर्क (दिल्ली कैपिटल्स)

कैच ऑफ़ द सीज़न (रु. 10 लाख) - रमनदीप सिंह (कोलकाता नाइट राइडर्स)

फेयर प्ले अवार्ड (रु. 10 लाख) - सनराइजर्स हैदराबाद

पिच और ग्राउंड पुरस्कार (50 लाख रुपये) - राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद

It’s Harshal Patel who receives the Purple Cap award! 🥳



A wonderful season with the ball bagging 2️⃣4️⃣ scalps from 1️⃣4️⃣ matches 🫡#TATAIPL | #Final | #TheFinalCall | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/hGvh6sXgQt — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

आईपीएल फाइनल - केकेआर बनाम एसआरएचः

पुरस्कार मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - मिचेल स्टार्क (कोलकाता नाइट राइडर्स)

मैच के फैंटेसी प्लेयर - मिशेल स्टार्क (कोलकाता नाइट राइडर्स)

मैच में सर्वाधिक छक्के - वेंकटेश अय्यर (कोलकाता नाइट राइडर्स)

मैच में सर्वाधिक चौके - रहमानुल्लाह गुरबाज़ (कोलकाता नाइट राइडर्स)

मैच में सर्वाधिक डॉट बॉल - हर्षित राणा (कोलकाता नाइट राइडर्स)।

With 1⃣0⃣3⃣1⃣ points, Sunil Narine topped the fantasy charts this season



Did you have the match-winning all-rounder in your fantasy team? 🤔#TATAIPL | #KKRvSRH | #Final | #TheFinalCall



*Points calculated Match 18 onwards pic.twitter.com/KqWHfUYa1W — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

𝟑𝐫𝐝 𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐊𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 🙌



Congratulations to the @KKRiders for clinching the 2024 #TATAIPL! The team showed great consistency throughout the tournament and kudos to @ShreyasIyer15 for leading the side brilliantly. Once again, thank you to the fans for… pic.twitter.com/WhU7Hc0RJr — Jay Shah (@JayShah) May 26, 2024

The TATA IPL Green Dot Balls of the #Final Match between Kolkata Knight Riders & Sunrisers Hyderabad goes to Harshit Rana.