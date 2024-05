डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: असली हत्यारा तो बिगड़ैल बेटे का बाप है

By विजय दर्डा | Published: May 27, 2024 06:31 AM

अब वह समय आ गया है जब नाबालिगों के संबंध में कानून की नए सिरे से रचना की जानी चाहिए। हर साल तीस हजार से ज्यादा नाबालिगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं और 90 फीसदी मामलों में दोष साबित भी होता है। और ये अपराध करने वाले अनाथ बच्चे नहीं होते बल्कि ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो माता-पिता के साथ रहते हैं।

