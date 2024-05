Sunil Narine IPL 2024 Final: आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी, नरेन ने तीन बार एमवीपी पुरस्कार जीता, 488 रन और 17 विकेट, देखें लिस्ट

Highlights Sunil Narine wins Most Valuable Player IPL 2024 Final: वेस्टइंडीज खिलाड़ी सुनील नरेन ने कमाल का प्रदर्शन किया। Sunil Narine wins Most Valuable Player IPL 2024 Final: बल्ले से 15 मैचों में 180.74 की स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए। Sunil Narine wins Most Valuable Player IPL 2024 Final: 9.27 की इकोनॉमी और 31.44 के औसत से 17 विकेट लिए।

Sunil Narine wins Most Valuable Player IPL 2024 Final: कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी सुनील नरेन आईपीएल में तीन बार एमवीपी पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नरेन ने 488 रन के साथ-साथ 17 विकेट लिए। रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच फाइनल मैच के बाद नरेन ने सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने न केवल गेंद से प्रदर्शन किया बल्कि खिताबी दौड़ में कोलकाता के बल्लेबाजी क्रम के शीर्ष पर बल्ले से भी बड़ी हिटिंग की। नरेन ने 9.27 की इकोनॉमी और 31.44 के औसत से 17 विकेट लिए। बल्ले से 15 मैचों में 180.74 की स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए।

2012 🤝 2024. We still feel the same! 💜pic.twitter.com/HPJuI5Xqeg — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 26, 2024

That was one MVP performance by him 🫡#TATAIPL | #TheFinalCall

सुनील नरेन आईपीएल में तीन बार एमवीपी पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ीः (Sunil Narine becomes first player win MVP award IPL thrice)-

आईपीएल 2012 में 24 विकेट (डेब्यू सीज़न)

आईपीएल 2018 में 357 रन + 17 विकेट

आईपीएल 2024 में 488 रन + 17 विकेट।

