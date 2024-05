Lok Sabha Elections 2024: ''भाजपा को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर बात करनी चाहिए, लोग अब इसके झूठ और भ्रम से मुक्ति पाना चाहते हैं'', तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 06:51 AM

तेजस्वी यादव ने महंगाई और गरीबी जैसे वास्तविक मुद्दों पर बात करने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि लोग अब भाजपा के ''झूठ और भ्रम'' से आजादी चाहते हैं।