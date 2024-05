IPL 2024 Final KKR VS SRH: ‘मेंटोर’ गंभीर और नायर ने कर दी कमाल, 10 साल फिर से चैंपियन, रसेल आंसुओं को रोकने की कोशिश की, जानें किस खिलाड़ी ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights IPL 2024 Final KKR VS SRH: 2012 और 2024 में चैंपियन रह चुके हैं। IPL 2024 Final KKR VS SRH: आंद्रे रसेल भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। IPL 2024 Final KKR VS SRH: इस खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे।

IPL 2024 Final KKR VS SRH: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाड़ी रविवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न मनाते हुए भावनाओं से भरे थे और उन्होंने इसके लिए ‘मेंटोर’ गौतम गंभीर और सहायक कोच अभिषेक नायर के योगदान को अहम बताया। आंद्रे रसेल और हर्षित राणा के लिए आईपीएल चैम्पियन बनने के बाद अपनी भावना व्यक्त करना मुश्किल हो रहा था, उन्होंने भी नायर की प्रशंसा की। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 113 रन पर ढेर करने के बाद एकतरफा फाइनल में आठ विकेट से जीत दर्ज कर तीसरी ट्रॉफी जीती। फाइनल में दो विकेट लेने वाले हर्षित राणा ने जीत के बाद कहा, ‘‘मैं कितना खुश हूं, यह बता नहीं सकता। ’’ 2012 और 2024 में चैंपियन रह चुके हैं।

अनुभवी रसेल भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास इस खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। रसेल ने कहा, ‘‘बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। यह खिताब बहुत मायने रखता है। मुझे खुशी है कि हम सभी अनुशासित थे और एक लक्ष्य के लिए काम करते थे। इस फ्रेंचाइजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।

यह ट्राफी हम सभी की ओर से उनके लिए एक तोहफा है। अपनी स्पिन गेंदबाजी से सत्र का सफल समापन करने वाले वरुण चक्रवर्ती ने नायर के योगदान की सराहना करते हुए कहा, ‘‘अभी मैं सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूं जिसने इस कोर टीम को बनाया है, वो हैं अभिषेक नायर। ’’ उन्होंने नायर को अपनी ओर बुलाते हुए कहा, ‘‘कृपया यहां आयें। ’’

The TATA IPL Green Dot Balls of the #Final Match between Kolkata Knight Riders & Sunrisers Hyderabad goes to Harshit Rana. #TATAIPL | #TheFinalCall | #KKRvSRHpic.twitter.com/t6Y0RBXjul — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

वेंकटेश अय्यर 26 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने भी टीम की सफलता में नायर की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘ट्राफी जीतकर खुश हूं। जैसा कि वरुण ने कहा कि अभिषेक नायर को सारा श्रेय जाता है। कुछ लोगों के योगदान पर ध्यान नहीं जाता है लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो। वह जिस तरह से इस फ्रेंचाइजी के लिए काम कर रहे हैं, इस व्यक्ति को सारा श्रेय जाता है। ’’ वेंकटेश ने कहा, ‘‘ यह जीत उन प्रशंसकों के लिए है जो साल दर साल आते रहे और 10 साल तक इंतजार करते रहे। ’’

नितीश राणा ने कहा, ‘‘मैं एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं कि जब ‘जीजी’ (गौतम गंभीर) भैया को ‘मेंटोर’ बनाया गया तो मैंने उन्हें एक लंबा संदेश भेजा क्योंकि मैं बहुत खुश था। लेकिन उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ‘धन्यवाद, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर हम पोडियम पर अपने हाथ में ट्राफी लिये खड़े हों’। आज वो दिन है और मैं उस संदेश को कभी नहीं भूलूंगा। ’’

खतरनाक ट्रेविस हेड को आउट करने वाले तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने कहा, ‘‘मेरी भूमिका नयी गेंद से विकेट लेने की है। उसके बाद स्पिनर अपना काम कर रहे थे। इसलिए आज भी पावरप्ले में विकेट लेना ही लक्ष्य था जो हुआ भी। रिंकू सिंह ने कहा, ‘‘मेरा सात साल का सपना पूरा हो गया। आखिरकार मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। मुझे अपनी पूरी टीम और ‘जीजी’ सर पर गर्व है। यह भगवान की योजना थी। ’’

केकेआर के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने केकेआर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिछले दो साल काफी कठिन थे। हम क्वालीफाई नहीं कर पाये थे। पर अब हम इस पल का आनंद ले सकते हैं। ’’ फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिचेल स्टार्क के बारे में पूछे जाने पर अरुण ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मिच के टीम में आने से टीम के अन्य युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है।

वह शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। एक बार जब उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को समझ लिया तो वे बेहतरीन हो गये। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्पिनर उम्र के साथ परिपक्व होते हैं। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती मिलकर गेंदबाजी कर रहे हैं, यह शानदार था। ’’

Shreyas Bhai with the 🏆 is a vibe! 💜 pic.twitter.com/a2fwEKk8Lx — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 26, 2024

नारायण के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘वह हमारी बल्लेबाजी में एक बिल्कुल अलग आयाम लेकर आाये हैं। गौतम ने जोर देकर कहा कि वह पारी का आगाज करें और इसका फायदा मिला। शानदार रात है और अब जश्न मनाने का समय है। ’’ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केकेआर को तीसरी ट्राफी जीतने के लिए बधाई दी।