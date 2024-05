Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो चोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जरिए हिमाचल की सरकार गिराएंगे", राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 07:17 AM

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले एक दशक में देश के 22 अमीर व्यक्तियों के 16 लाख करोड़ के कर्ज को माफ किया, लेकिन पिछले साल मानसून आपदा राहत के लिए हिमाचल प्रदेश को 9,000 करोड़ रुपये की धनराशि नहीं दे सके।