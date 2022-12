गुजरात चुनाव: अमरेली में साइकिल पर सिलेंडर रखकर वोट डालने निकले कांग्रेस विधायक, देखें वीडियो

Highlights गुजरात में पहले चरण का आज हो रहा है मतदान, 89 सीटों के लिए वोटिंग। पहले चरण में अमरेली भी शामिल है, जहां कांग्रेस विधायक परेश धनाणी साइकिल पर सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए निकले। परेश धनाणी तीन बार अमरेली से विधायक रहे हैं, इसमें भी वह पिछले दो बार से लगातार विधायक है।

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव-2022 के तहत आज पहले चरण का मतदान राज्य में हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान है। इसमें अमरेली भी शामिल है। ऐसे में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल, अमरेली से कांग्रेस विधायक परेश धनाणी साइकिल पर सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए निकले। उन्होंने ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए ऐसा किया।

#WATCH | Amreli: Congress MLA Paresh Dhanani leaves his residence, to cast his vote, with a gas cylinder on a bicycle underscoring the issue of high fuel prices.#GujaratAssemblyPollspic.twitter.com/QxfYf1QgQR