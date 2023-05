गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा- राज्य में 90 प्रतिशत अपराध के लिए प्रवासी मजदूर जिम्मेदार

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 2, 2023 10:24 AM

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर राजधानी पणजी में श्रम शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में 90% अपराध प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं।

