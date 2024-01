सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे है भारत, चीन से बस थोड़ा सा पीछे, जानिए किस देश के पास है सबसे शक्तिशाली सेना

Highlights संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं रिपोर्ट के अनुसार शक्तिशाली सेना के मामले में भारत चौथे स्थान पर है

नई दिल्ली: ग्लोबल फायरपावर की रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। इसके बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार शक्तिशाली सेना के मामले में भारत चौथे स्थान पर है।

ग्लोबल फायरपावर की 2024 सैन्य ताकत रैंकिंग में 145 देशों का आकलन किया गया है। यह सैनिकों की संख्या, देशों के सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, राष्ट्र के बजट, भौगोलिक स्थिति और उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों सहित 60 से अधिक मापदंडो पर परखी जाती है। इसके आधार पर एक संयुक्त पॉवरइंडेक्स स्कोर बनता है।

#India has the fourth strongest #military globally while the #US has the most powerful followed by #Russia and #China, according to the Global Firepower's recently released #MilitaryStrengthRankings for 2024.

(Representational Image) pic.twitter.com/0GkXcIuJjC