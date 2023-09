G20 Summit 2023 Day 1: जी20 में शामिल हुआ अफ्रीकी संघ, पीएम मोदी ने कहा- 55 देशों का संगठन अफ्रीकन यूनियन का स्वागत कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, देखें वीडियो

Highlights दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। अफ़्रीकी संघ को जी20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रभावशाली समूह के सभी सदस्य देशों ने शनिवार को स्वीकार कर लिया।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राष्ट्राध्यक्षों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने दिल्ली के भारत मंडपम में जी20 शिखर सम्मेलन के प्रथम सत्र में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जी20 परिवार के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ (55 देश) का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इससे जी20 मजबूत होगा और ग्लोबल साउथ की आवाज भी मजबूत होगी।

STORY | African Union becomes permanent member of G20 under India's presidency



READ: https://t.co/Lrbr95RQA5#G20SummitDelhi#G20Summitpic.twitter.com/pzY4dyI4yt — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष अज़ाली असौमानी ने G 20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। अफ्रीकी संघ को जी20 का सदस्य बनाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रस्ताव इस प्रभावशाली समूह के सभी सदस्य देशों ने शनिवार को स्वीकार कर लिया।

Honoured to welcome the African Union as a permanent member of the G20 Family. This will strengthen the G20 and also strengthen the voice of the Global South. pic.twitter.com/fQQvNEA17o — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

इसी के साथ 'ग्लोबल साउथ' का यह प्रमुख समूह दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। मोदी ने विश्व नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, "आप सभी के समर्थन से, मैं अफ़्रीकी संघ को जी20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।" इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष अजाली असौमानी को जी20 मंच की मेज पर उनकी सीट तक ले गए।

PHOTOS | PM Modi with world leaders as G20 Summit begins at Bharat Mandapam in Delhi.#G20SummitDelhi#G20IndiaPresidencypic.twitter.com/9mV9hGXw2c — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

VIDEO | PM Modi and External Affairs Minister S Jaishankar welcome Azali Assoumani, Chairperson of the African Union, to officially join the bloc at G20 Summit in Delhi.



The G20 gathering is expected to be renamed as G21 following the induction of the African Union.… pic.twitter.com/igm4sx2mj3 — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

