हादसाः मुंबई के बांद्रा इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने से 1 की मौत, बिहार के 16 मजदूर घायल, बचाव अभियान जारी

मुंबः मुंबई के उपनगरीय बांद्रा इलाके के शास्त्री नगर में जी+2 का ढांचा (तीन मंजिला इमारत) ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि 16 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि शास्त्रीनगर इलाके में स्थित तीन मंजिला इमारत बुधवार आधी रात के बाद ढह गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है।

मुंबई पुलिस के डीसीपी मंजूनाथ सिंग ने बताया कि इमारत करीब रात 12.15 बजे गिर गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 16 अस्पताल में भर्ती हैं और अब सुरक्षित हैं। ये सभी बिहार के मजदूर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दमकल और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

