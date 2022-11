G-20 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बाली, हुआ भव्य स्वागत, बोले- "वैश्विक आर्थिक चुनौती, परमाणु ऊर्जा सहित कई मुद्दों पर होगा मंथन"

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार देर शाम बाली पहुंचे पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक भी बाली पहुंचने वाले हैं संभावना व्यक्त की जा रही है पीएम मोदी और चीनी राष्ट्र प्रमुख शी जिनपिंग भी आपसी मुलाकात कर सकते हैं

बाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन और विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोमवार देर शाम में बाली पहुंच गए। बाली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर इंडोनेशिया में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from Indians in Bali, Indonesia. pic.twitter.com/wKSlqoO8rT

जी-20 शिखर सम्मेलन का दो दिवसीय कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 20 देशों के प्रमुखों का आगामी दो दिनों तक बाली में जमावड़ा रहेगा।

Prime Minister Narendra Modi receives a traditional welcome as he arrived in Bali, Indonesia for the G20 Summit. pic.twitter.com/Msfvmn5Skt