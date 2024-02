'मैं दो दिन बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर अपना रुख साफ करूंगा', भविष्य की योजना पर बोले अशोक चव्हाण

मुंबई: महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को पार्टी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधायक पद के अलावा कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा दिया है। इस बात की पुष्टि करते हुए कांग्रेस नेता और राज्य विधानसभा में एलओपी विजय वडेट्टीवार ने कहा, "अशोक चव्हाण का इस्तीफा चौंकाने वाला है। अचानक इस्तीफे का कारण स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मेरे साथ इस पर चर्चा नहीं की। मैंने उनके साथ 16 साल तक काम किया है। वह इसका कारण बताएंगे।" उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी पार्टी (कांग्रेस) को तोड़ रही है...मतदाता उन्हें सबक सिखाएंगे।"

अशोक चव्हाण ने अपने इस चौंकाने वाले कदम को लेकर मीडिया को बताया कि मैंने कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उन्होंने अपने भविष्य के फैसले पर कोई बात नहीं की। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा, ''मैंने विधायक के तौर पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है। मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अभी फैसला नहीं किया है किसी पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं दो दिन बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर अपना रुख साफ करूंगा।'

