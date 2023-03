आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

Highlights रेड्डी ने अपने इस्तीफा-पत्र में पार्टी छोड़ने का कारण नहीं बताया मीडिया रिपोर्ट की मानें तो किरण कुमार रेड्डी के भाजपा में शामिल होने की संभावना है 62 वर्षीय नेता अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री थे

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने रविवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। पार्टी के अध्यक्ष को लिखे अपने इस्तीफा-पत्र में किरण कुमार रेड्डी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफा-पत्र में पार्टी छोड़ने का कारण नहीं बताया है।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो किरण कुमार रेड्डी के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, जिसने उन्हें पूर्व मंत्री कन्ना लक्ष्मीनारायण के समान पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद देने का वादा किया है, जिन्होंने हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ दी थी।

62 वर्षीय किरण अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री थे। वह 11 नवंबर, 2010 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्य को विभाजित करने के कांग्रेस पार्टी के फैसले के विरोध में 10 मार्च, 2014 को इस्तीफा दे दिया। विशेष रूप से, उन्होंने केंद्र सरकार के मसौदा विधेयक का विरोध करते हुए विधानसभा को एक प्रस्ताव भी पारित कराया।

