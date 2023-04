बिहार: शास्त्री नगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर से हुआ धमाका

Highlights पटना के शास्त्री नगर इलाके में लगी भीषण आग म शास्त्री नगर में झुग्गी बस्ती में आग लगने से कई घर जले

पटना: बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर इलाके की झुग्गियों में गुरुवार को भीषण आग लग गई। बस्ती में आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल हो गया, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए।

आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां शास्त्री नगर इलाके में पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। गौरतलब है कि आग इतनी भीषण है कि अभी तक दमकल विभाग को आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है और आग बुझाने का काम किया जा रहा है।

घटना का एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। आग का धुआं दूर तक उठता दिख रहा है।

आग इतनी भयानक है कि आस-पास के लोगों के घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं, जिन लोगों के घर बचे हुए हैं वह अपना सामान लेकर घटनास्थल से भाग रहे हैं।

