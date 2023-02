अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा परीक्षा में पेपर लीक को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन, ईटानगर क्षेत्र में धारा 144 लागू

Highlights अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा पेपर लीक मामले में हिसंक विरोध प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए धारा 144 लागू

ईटानगर: भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईटानगर में अभ्यर्थियों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिसंक झड़प हो गई।

हालातों को बेकाबू होता देख सुरक्षाबलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षाबलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हालातों पर काबू पा लिया है और भीड़ को अलग कर दिया है।

हालांकि, इस प्रदर्शन के कारण इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ईटानगर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। इस बीच इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच झड़प के कारण कई लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें खुद पुलिसवाले भी जख्मी हुए है और कई प्रदर्शकारी भी।

Arunachal Pradesh | Section 144 of CrPC has been imposed in the Itanagar capital region since midnight pertaining to protests over Arunachal Pradesh Public Service Commission (APPSC) paper leak case. https://t.co/sNBf5sjIlX