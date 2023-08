'फील्डिंग विपक्ष ने लगाई लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे' - लोकसभा में पीएम मोदी

Highlights भारत की उपलब्धियों पर कांग्रेस समेत कुछ दलों को ऐतराज है- पीएम मोदी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर नो बॉल फेंक रहा है - पीएम मोदी विपक्ष ने की लेकिन चौके-छक्के सत्ता पक्ष की तरफ से लगे - पीएम मोदी

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम ने कहा कि आपने इस प्रस्ताव पर किस तरह की चर्चा की है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि ‘आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं’। विपक्ष ने फील्डिंग का आयोजन किया, लेकिन चौके-छक्के यहीं से लगे। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर नो बॉल फेंक रहा है। इधर से सेंचुरी लग रही है।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "What kind of discussion have you done on this motion. I am seeing on social media ki 'Aapke darbari bhi bahut dukhi hai'. Fielding Vipaksh ne organise kari lekin chauke-chakke yahi se lage'..." pic.twitter.com/oReL6p2dTh