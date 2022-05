उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद पेट्रोल की कीमत 8.69 रुपये और डीजल की कीमत 7.05 रुपये प्रति लीटर कम हुई

By भाषा | Published: May 22, 2022 09:55 AM

ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की थी।

