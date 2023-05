जम्मू कश्मीर के राजौरी और बारामूला में मुठभेड़, लश्कर का एक आतंकवादी मारा गया, ऑपरेशन जारी

By अनिल शर्मा | Published: May 6, 2023 07:39 AM

बारामूला के एसएसपी आमोद अशोक ने कहा, "जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर हमारी सेना सतर्क है और हम खतरे को बेअसर कर रहे हैं और जी20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा।"

