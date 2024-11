भाजपा अध्यक्ष नड्डा और कांग्रेस प्रमुख खड़गे जवाब दें?, आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर आयोग ने सोमवार दोपहर 1 बजे तक मांगा जवाब...

Highlights आयोग ने दोनों दलों को एक-दूसरे की शिकायत भेजीं और उनसे जवाब मांगा। सोमवार (18 नवंबर) अपराह्न एक बजे तक दोनों पार्टी के प्रमुखों से औपचारिक जवाब मांगा है। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जा सके।

Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराए जाने पर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को दोनों दलों के प्रमुख से उनके नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग-अलग पत्र लिखकर उनसे एक-दूसरे की शिकायत पर जवाब देने को कहा है। आयोग ने दोनों दलों को एक-दूसरे की शिकायत भेजीं और उनसे जवाब मांगा।

EC writes to Nadda, Kharge over MCC complaints against their top leaders, asks them to comment on complaint of other party



