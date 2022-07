मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष के होने का नहीं करना होगा इंतजार, निर्वाचन आयोग ने दी नई सुविधा

Highlights चुनाव आयोग ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड के लिए अग्रिम आवेदन करने की अनुमति दी है। अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ECI led by Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar and Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey has directed the CEOs/EROs/AEROs of all States to work out tech-enabled solutions such that the youth are facilitated to file their advance applications: ECI