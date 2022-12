महाराष्ट्र में एमवीए के 'हल्ला बोल' मार्च के खिलाफ एकनाथ शिंदे-भाजपा का 'माफी मांगो आंदोलन', 2,500 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात

Highlights एमवीए एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 'हल्ला बोल' विरोध मार्च कर रही है। एमवीएम के मार्च के खिलाफ शिंदे खेमा माफी मांगो आंदोलन कर रही है। दोनों तरफ से हो रहे मार्च को देखते हुए प्रशासन ने करीब 2,500 पुलिसकर्मियों को सड़कों पर तैनात किया है।

मुंबईः एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने शनिवार को प्रदेश में प्रदर्शन मार्च का आयोजन किया है। वहीं भाजपा एमवीएम के मार्च के खिलाफ माफी मांगो आंदोलन कर रही है। महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 'हल्ला बोल' विरोध मार्च के लिए रिचर्डसन और क्रुडास कंपनी पर पहुंचना शुरू कर दिया है। पूरा इलाका तीनों पार्टियों के झंडों और फ्लेक्स से भरा हुआ है। यह मार्च रिचर्डसन एंड क्रुडास कंपनी, बायकुला से जेजे फ्लाईओवर से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) तक होगा। वहीं शिंदे कैंप का 'माफी मांगो आंदोलन' पूरे मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना खेमे के विधायक राजन विचारे ने कहा कि “भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी जानबूझकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वे हमारे आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे सफल नहीं होंगे क्योंकि यह एक अभूतपूर्व मोर्चा बन जाएगा।'' एमवीए की जन रैली का मुकाबला करने के लिए, बीजेपी पूरे मुंबई में छह स्थानों पर 'माफी मांगो आंदोलन' आयोजित कर रही है। भाजपा शिवसेना नेताओं द्वारा महाराष्ट्र के महापुरूषों और संतों के कथित अपमान का विरोध कर रही है। सुबह 11 बजे दादर और कांदिवली रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन शुरू होगा।

