UP: भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में हुआ बड़ा हादसा, भीषण आग लगने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की हुई मौत, 52 झुलसे

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई थानाक्षेत्र में रविवार रात एक दुर्गा पूजा के पंडाल में आग लगने से 12 वर्षीय एक बालक की मौत हो गयी और करीब 52 लोग झुलस गए।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार औराई थाना से सौ मीटर दूरी पर नरथुआ गाँव में एक पूजा समिति के पंडाल में रविवार की रात लगभग साढ़े नौ बजे भीषण आग लगने से एक बच्चे की मौत हो गयी और 52 लोग झुलस गए। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया आग लगने से झुलस कर अंकुश सोनी (12) की मौत हो गई और महिलओं एवं बच्चों समेत 52 अन्य लोग झुलस गए है। उनके अनुसार पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी भी मौके पहुंच गए और वे राहत एव बचाव में जुट गये। राठी ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने के मामले की जांच की जा रही है।

एएनआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में दो बच्चे और एक महिला की मौत हुई है। खबर के मुताबिक, इस हादसे में 52 लोग झुलस गए है।

जिलाधिकारी जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार झुलस गये लोगों में से कुछ लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि गंभीर रूप से झुलसे 33 अन्य को वाराणसी के बीएचयू में भेज दिया गया।

Uttar Pradesh | At around 9pm a fire broke out at Durga puja pandal in Bhadohi as it was the time of aarti. 10-15 people were injured and were immediately rushed to the hospital: Anil Kumar, SP, Bhadohi pic.twitter.com/dOJpmHAukF