Sam Pitroda: 'स्वार्थी मत बनो', राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कह दिया, देखें वीडियो

Sam Pitroda: राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा फिर से चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर हैं और पक्ष और विपक्ष हमला कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोषणा पत्र पर हमला कर चुके हैं। इस बीच पित्रोदा को अनवेरिफाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

If Congress Wins, then TAXES will go up for middle class for financing subsidies and freebies promised ! Middle class, Don't be selfish , Have Big Heart, Says Rahul Gandhi’s Advisor Sam Pitroda pic.twitter.com/m4GKPK5EFE

कई रियायतों और सब्सिडी को पूरा करने के लिए पार्टी के सत्ता में आने पर मध्यम वर्ग पर उच्च कर लगाने की संभावना पर चर्चा की गई है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद टैक्स बढ़ोत्तरी की बात कर रहे हैं। दरअसल योजनाओं व सब्सिडी के लिए मिडिल क्लास पर टैक्स को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं।

Middle class working people already pay taxes and now they have the audacity to call them selfish. Stop the freebies then.

One comes and says will distribute the wealth and other says middle class is selfish.