UPPSC PCS Result 2022: माँ के दृढ़ संकल्प ने दिव्या सिकरवार को बनाया टॉपर, पिछली बार महज 2 नंबर से चूक गई थीं, जानें सफलता की कहानी

Highlights यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा को आगरा के दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। परीक्षा में टॉप करने बाद दिव्या ने लड़कियों को मैसेज दिया है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करें। इस परीक्षा में टॉप तीन में महिलाओं ने ही बाजी मारी है।

UPPSC PCS Topper Agra Divya Singh: यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस परीक्षा में आगरा के दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। दिव्या रिटायर्ड सैनिक श्री राजपाल सिंह की बेटी हैं। वह मूलरूप से आगरा की एत्मादपुर तहसील के गांव रामीगढ़ी की रहने वाली है। अपनी सफलता पर बोलते हुए दिव्या ने इसका पूरा क्रेडिट अपनी मां को दी है जो मौका न मिलने के कारण वह सही से पढ़ नहीं पाई थी।

बता दें कि दिव्या ने इस परीक्षा को तीसरे बार में निकालना है क्योंकि दूसरे एटेम्पट में केवल दो नंबर के लिए पीछे रह गई थी और उनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस परीक्षा में टॉप तीन में केवल महिलाओं ने ही टॉप किया है।

यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा को पास करने के बाद टॉपर दिव्या काफी खुश है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दिव्या ने कहा है कि "मैं बहुत खुश हूं और इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और दोस्तों को देना चाहती हूं। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और उनको अवसर भी दिए जा रहे हैं। लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूं कि अपने लक्ष्य पर फोसक करें।"

