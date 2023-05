कर्नाटक विधानसभा चुनाव: दिग्विजय सिंह बोले- कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं, इसलिए ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना कहा- कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं, इसलिए ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा

Karnataka Election Results 2023 Live: कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। पार्टी 131 सीटों पर आगे है। वहीं, बीजेपी 66 सीटों पर आगे है। कर्नाटक में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रदर्शन से खुश हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि अगर वे (बीजेपी) करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, तो 'ऑपरेशन लोटस' हो सकता है लेकिन कर्नाटक में सिंधिया नहीं हैं। उनका निशाना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक में मजबूत कांग्रेसी हैं।

#WATCH | #KarnatakaElectionResults | Congress leader Digvijaya Singh says, "...If they (BJP) spend Crores of Rupees, 'Operation Lotus' can take place but Congress will get majority. There is no Scindia in Karnataka. There are strong Congress men in Karnataka..." pic.twitter.com/DQLFgdH9el