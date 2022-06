बाइक सवार से बहस के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियों ने मारी उसे टक्कर, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान

Highlights दिल्ली पुलिस ने ट्विटर यूजर अनुराग अय्यर द्वारा शेयर किए गए वीडियो का संज्ञान लेकर उनसे अधिक जानकारी मांगी है। एक यूजर ने टक्कर मारने वाले स्कॉर्पियो का नंबर दिल्ली पुलिस से साझा किया है

नई दिल्लीः दिल्ली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो द्वारा एक बाइक सवार को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्कॉर्पियो सवाल बाइकर को साइड से टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और तेजी से वह निकल जाता है। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार बाल-बाल बच गया।

बाइक सवार को स्कॉर्पियों द्वारा टक्कर मार घायल करने का वीडियो वायरल हुआ है। इसे ट्विटर पर अनुराग अय्यर नाम के एक शख्स ने साझा किया है। साथ ही उसने प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डीसीपी को टैग करते हुए उनसे कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले बाइक सवार और स्कॉर्पियो ड्राइवर में किसी बात को लेकर बहस होती है। इसके बाद बाइकर आगे निकल जाता है। बाइक सवार एक फ्लाइओवर के नीचे पहुंचता है तभी स्कॉर्पियो सवार तेज गति से उसे साइड से टक्कर मारकर निकल जाता है। टक्कर लगने के बाद बाइकर गिरकर साइडर से जा टकराता है। हालांकि गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। वह खड़ा होता है तब तक उसका दूसरा साथी भी आ जाता है।

@PMOIndia@ArvindKejriwal@DCPNewDelhi



Please help us , the Scorpio Car driver almost killed a few of our riders and threatened to kill us by crushing us under the car.



This is not what we vote for or pay taxes for



no one was severely injured

Gears respect riders pic.twitter.com/rcZIZvP7q4