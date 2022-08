Delhi-Mumbai: दिल्ली में कोविड चिंताजनक, 24 घंटे में 1964 नए केस और 8 की मौत, जानें मुंबई का क्या है हाल

Highlights बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने यह जानकारी दी। कोविड के साथ बुखार का मामला बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 1939 लोग ठीक हुए और सक्रिय मामले 6,826 हैं।

नई दिल्लीः कोरोना वायरस का मामला तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कोविड के 1964 नए मामले सामने आए और आठ मरीजों की मौत हो गई है। संक्रमण दर 9.42 प्रतिशत है। 1939 लोग ठीक हुए और सक्रिय मामले 6,826 हैं। कोविड के साथ बुखार का मामला बढ़ता जा रहा है।

मुंबई में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,201 नये मामले सामने आये, जो 30 जून के बाद एक दिन में दर्ज किए गए सर्वाधिक नये मामले हैं। इसी अवधि में कोविड-19 के दो मरीजों की मौत हुई। बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने यह जानकारी दी।

#COVID19 | Delhi reports 1,964 new cases, 1,939 recoveries, and 8 deaths, in the past 24 hours.



Positivity Rate at 9.42%

Active cases at 6,826 pic.twitter.com/LG2gLoUY6P