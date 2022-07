मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जोड़े नए आरोप, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करना शामिल

Highlights मोहम्मद जुबैर को 2018 में एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद जुबैर के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की है।

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नए आरोप जोड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था। विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को प्राथमिकी में जोड़ा गया है।

Delhi Police alleges conspiracy & the destruction of evidence in the case by Mohammed Zubair & that the accused received donations from foreign countries. Section 35 in The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, has been added to the FIR.

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मामले में तीन नई धाराएं - 201 (सबूत नष्ट करने के लिए - प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं। मोहम्मद जुबैर को 2018 में एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, मोहम्मद जुबैर के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की है।

Delhi Police have added three new Sections - 201 (for the destruction of evidence - formatted phone & deleted tweets), 120-(B) (for criminal conspiracy) of IPC and 35 of FCRA in the matter.



A bail application has been filed by the counsel for Mohd Zubair.