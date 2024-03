Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज रात भारी बारिश, आंधी-तूफान आने की संभावना, आईएमडी ने की भविष्यवाणी

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार शाम को दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार शाम से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने और छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 मार्च को दिल्ली के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि इससे कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, आईएमडी ने 29 मार्च को आसपास के शहरों में भी ओलावृष्टि और वर्षा की भविष्यवाणी की है।

आईएमडी ने ट्वीट किया, “पूरे दिल्ली और एनसीआर (लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़), सोहना, पलवल, नूंह (हरियाणा) भिवारी (राजस्थान) के आसपास के इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर अगले 2 घंटों के दौरान भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और 40-60 किमी / घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।“

मौसम एजेंसी ने आगे कहा, “दिल्ली (कंझावला, मुंडाका, जाफरपुर, नजफगढ़, डेरामंडी), एनसीआर (बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर) सोहना (हरियाणा) भिवाड़ी (राजस्थान) के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में अगले 1 घंटे के दौरान ओलावृष्टि/वर्षा होने की संभावना है।"

Thunderstorm with light to moderate intensity rain with heavy intensity rain over isolated places and gusty winds with speed of 40-60 Km/h would occur over and adjoining areas of entire Delhi and NCR (Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Noida,… pic.twitter.com/JdjK5KKF5F