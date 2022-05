दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश, गिरे कई पेड़, कुछ हिस्सों में बिजली कटौती; हवाई यातायात प्रभावित

By अनिल शर्मा | Published: May 23, 2022 08:17 AM

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि एनसीआर (राजधानी क्षेत्र के पास) में 60-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी।

