GT vs CSK: शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ऐतिहासिक साझेदारी, दोनों खिलाड़ियों ने ठोकी सेंचुरी

Highlights शुभमन गिल ने 25 गेंद में आईपीएल करियर का 21वां अर्धशतक लगाया ये आईपीएल के इतिहास का 100वां शतक था साई सुदर्शन ने भी 50 गेंदों में शतक जड़ा

GT vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सीएसके की शुरुआती एकादश में रचिन रविंद्र की वापसी हुई है तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने मैथ्यू वेड और कार्तिक त्यागी को टीम में शामिल किया है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने धमाकेदार शुरुआत की और इस सीजन की सबसे बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने 25 गेंद में आईपीएल करियर का 21वां अर्धशतक लगाया। सुदर्शन ने भी पचासा जड़ा। लेकिन दोनों यहीं नहीं रुके। गिल ने 50 गेंदों में शतक जडा। ये आईपीएल के इतिहास का 100वां शतक था। दोनों ने द्विशतकीय साझेदारी भी की। साई सुदर्शन ने भी 50 गेंदों में शतक जड़ा। ये आईपीएल का उनका पहला शतक था।

