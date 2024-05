Thunderstorm Hits Delhi-NCR: दिल्ली में धूल भरी आंधी बनी आफत, वाहनों पर गिरा साइन बोर्ड; देखें भयावह वीडियो

Thunderstorm Hits Delhi-NCR: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार देर रात आई आंधी और बारिश अपने साथ मुश्किलें लेकर आई है। अचानक से दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अलग-अलग स्थानों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें से द्वारका मोड़ पर एक साइन बोर्ड गिर गया।

सड़क पर दो वाहनों पर तूफान के कारण साइन बोर्ड गिर गया और एक एम्बुलेंस सहित दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस घटना के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए जाम लग गया और लोगों को जाने में समस्या हुई।

वहीं, कई दिल्लीवासियों ने सोशल मीडिया पर मौसम में अचानक बदलाव की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में रेतीली हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट देखी जा सकती है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ और ट्रैफिक लाइटें उखड़ गईं, जिससे यातायात बाधित हो गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, धूल भरी आंधी के कारण एक भारी पोल गिरने से द्वारका मोड़ से द्वारका 3/13 रेड लाइट की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है।

एनएच-48 से कापसहेड़ा चौक की ओर जाने वाले कैरिजवे में एमडी मार्ग, जनक पुरी में धर्म मार्ग और पीएस तिमार पुर से वजीराबाद की ओर जाने वाले कैरिजवे में चौधरी फतेह सिंह मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ। पीएस तिमार पुर से वजीराबाद की ओर जाने वाले कैरिजवे में चौधरी फतेह सिंह मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ क्योंकि वजीराबाद में पेड़ उखड़ गया।

इसके अलावा, नोएडा, गाजियाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां नोएडा में सेक्टर 58 में एक इमारत की मरम्मत के लिए लगाई गई शटरिंग उड़ गई, जिससे कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कारें खड़ी थी जिसमें कोई मौजूद नहीं था। यहीं वजह रही की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

