Delhi Liquor Scam: गिरफ्तार आप नेता सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, ईडी की बड़ी कार्रवाई

Highlights आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका" निभाई थी। नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नयी आबकारी नीति लागू की थी।

दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य आरोपियों के 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

Enforcement Directorate (ED), has provisionally attached assets worth Rs. 52.24 crore belonging to former Delhi Dy CM Manish Sisodia, Amandeep Singh Dhall, Rajesh Joshi, Gautam Malhotra and other accused in the case of Delhi Liquor Scam: ED pic.twitter.com/OVQfX9O2z1