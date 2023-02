दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने अतिक्रमण के खिलाफ DDA के तोड़फोड़ अभियान को रोकने दिया निर्देश

Highlights डीडीए को अगले निर्देश तक महरौली और लोधा सराय में चल रहे तोड़फोड़ अभियान को रोकने का निर्देश दिया राजभवन की ओर से कहा गया कि निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की तोड़फोड़ अभियान का मंगलवार को पांचवां दिन था

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को राजधानी के महरौली समेत अन्य जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे डीडीए के तोड़फोड़ अभियान को रोकने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल कार्यालय के एक बयान के मुताबिक दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए को अगले निर्देश तक महरौली और लोधा सराय में चल रहे तोड़फोड़ अभियान को रोकने का निर्देश दिया है।

Delhi LG VK Saxena directs DDA to stop the ongoing demolition drive in Mehrauli and Ladha Sarai till further instructions: Delhi LG office