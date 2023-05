'भारतीय मसालों में मिला होता है गाय मूत्र और गोबर...." दावा करने वाले यूट्यूब चैनलों पर सख्त हुआ न्यायालय, जानें क्या की कार्रवाई?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 6, 2023 09:20 AM

इन यूट्यूब चैनलों के दावे पर बोलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने कहा है कि "इन यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट से पता चलता है कि जनता को प्रभावित किया जा रहा है और इस तरह के झूठे बयानों पर विश्वास किया जा रहा है, जिससे वादी (धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड) को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है।"

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)