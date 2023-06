दिल्ली अध्यादेश विवाद: आज स्टालिन से मुलाकात करेंगे केजरीवाल, हेमंत सोरेन से भी है मिलने की योजना

Highlights केजरीवाल ने 23 मई को अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी। केजरीवाल 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है।

चेन्नई: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के प्रयास में गुरुवार को तमिलनाडु के अपने समकक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, "केंद्र के असंवैधानिक-अलोकतांत्रिक 'दिल्ली विरोधी' अध्यादेश के खिलाफ डीएमके का समर्थन लेने के लिए कल (1 जून) चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे।" बता दें कि केजरीवाल ने 23 मई को अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी।

Will be meeting Tamil Nadu CM Thiru @mkstalin in Chennai tomorrow (1st June) to seek DMK's support against Centre's unconstitutional-undemocratic 'Anti-Delhi' Ordinance.