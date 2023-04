दिल्लीः सीएम केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, कहा-आजादी के बाद देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और सत्ता में बदलना जरूरी

Highlights दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश कुमार आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। विपक्षी दलों को एकजुट होकर सरकार को सत्ता में बदलना जरूरी है।

नई दिल्लीः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर सरकार पर हमला किया। ईडी और सीबीआई से विपक्षी दलों को तंग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "हम यथासंभव विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे।" नीतीश कुमार आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की।

#WATCH | "This is the most corrupt government in the country after independence and it is essential for all opposition parties to unite and change the government in power," said Delhi CM Arvind Kejriwal after meeting Bihar CM Nitish Kumar & Deputy CM Tejashwi Yadav in Delhi pic.twitter.com/yDWAm9IZcG