Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; इतने दिनों तक जेल से रहेंगे बाहर

Highlights अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक केजरीवाल को दी राहत अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल को कुछ नियमों के पालन करने होंगे

Arvind Kejriwal Get Bail:दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमनात दे दी है जिसके अनुसार, वह 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए ईडी से कहा, "केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।"

ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट से विरोध किया, कहा कि ऐसी कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के तर्कसंगत आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

Granting Kejriwal interim bail for 21 days will not make much of a difference: SC to ED

गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद से केजरीवाल की जमानत पर तलवार लटक रही थी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें राहत मिली है।

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर विचार करते हुए स्वीकार किया कि स्थिति "असाधारण" थी क्योंकि लोकसभा चुनाव पांच साल में केवल एक बार होते हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत लेनी है तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करना या फाइलों पर हस्ताक्षर करना गलत होगा।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal gets interim bail till June 1



Supreme Court lawyer Shadan Farasat representing Kejriwal says, "There is no restriction on his election campaigning. We will try for his release today itself." pic.twitter.com/k7miOKKo7V