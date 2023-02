दिल्ली: लोगों के विरोध के बाद भी महरौली में चला बुलडोजर, डीडीए का अतिक्रमण विरोध अभियान चौथे दिन भी जारी

Highlights महरौली में डीडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम जारी लोग अतिक्रमण हटाने का कर रहे भारी विरोध लोगों का कहना है कि उन्होंने स्थगन के लिए आवेदन दिया है

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्लीमहरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। लोगों के कड़े विरोध के बाद भी डीडीए के अतिक्रमण का चौथे दिन भी काम जारी है। इस दौरान स्थानीय लोग कार्रवाई के विरोध में पुलिस से भिड़ गए।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने एक घंटे का समय मांगा था कि तब तक स्थगन आदेश आ जाएगा। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई के विरोध में स्थगत आदेश के लिए आवेदन दिया था लेकिन बुलडोजर चलाने का काम जारी है। लोगों का कहना है, "यह गुंडागर्दी है।"

गौरतलब है कि विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। इससे पहले रविवार को बुलडोजर ने आम बाग, बृजवासी कॉलोनी क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराया गया।

"We told them to wait for an hour during which the stay order will come. We had applied for a stay order. This is hooliganism. But they are not ready to wait," say people at the site of an anti-encroachment drive by DDA in Mehrauli, Delhi. pic.twitter.com/fcjWuriucT